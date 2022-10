Teddy-Sonderausstellung: Im Residenzschloss sind die Bären los

Vanessa Mai, Schlagerstar aus Backnang, ist ab 22. Oktober in einer mehrteiligen Dokureihe in der ARD Mediathek zu sehen und gibt darin ungewohnt private Einblicke. Vor etwa zehn Jahren hat Vanessa Mai die Schlagerbühne betreten und einen grandiosen Aufstieg hingelegt. Über die Höhen und Tiefen in ihrer Karriere und ihrem Privatleben spricht die Sängerin in der Doku „Mai Time is now“. mehr...