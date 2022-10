per Mail teilen

In Bad Mergentheimer Residenzschloss gibt es derzeit die Sonderausstellung "Teddy will reisen". Eine Ausstellung für Erwachsene, die nostalgisch gerne an ihre Kindheit mit ihrem Teddybären denken und für Kinder, um die Fantasie noch weiter anzukurbeln. SWR-Reporterin Alice Robra war für uns dort.