Wie kann Europa innovativer und sicherer werden? Diese Fragen stellen sich Größen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft seit Sonntag auf der TECH 2025 in Heilbronn.

Die über 1.000 Besucherinnen und Besucher kommen aus den unterschiedlichsten Branchen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Robotik, Künstliche Intelligenz (KI), Wissenschaft - doch ihr Ziel auf der TECH 2025, der Technology Experience Convention Heilbronn, ist klar: Es geht ihnen um die digitiale Zukunft Europas und weniger Abhängigkeit von den US-Techgiganten.

Mehr Unabhängigkeit für Europa - militärisch und digital

Denn die Vereinigten Staaten seien kein verlässlicher Partner mehr, betonte der ehemalige Grünen-Außenminister Joschka Fischer zum Auftakt in Heilbronn. Die Sicherheit Europas spielte bereits am ersten Tag auch eine Rolle in den Podiumsdiskussionen mit Sprechern der Militärsparte von Airbus und dem Rüstungskonzern Thales. Mit Maria Ressa kam außerdem eine Friedensnobelpreisträgerin zum Thema Fakten und Wahrheit zu Wort.

Das ist die TECH 2025 - die Technology Experience Convention Heilbronn:

Am Montag werden unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet. Abschluss der TECH 2025 ist am Dienstag. In Zukunft soll die Konferenz jedes Jahr stattfinden.