Premiere für TECH in Heilbronn: Schmelztiegel der Visionen

per Mail teilen

Ob Bundestagspräsidentin, Deutsche Bank-Chef oder KI-Hoffnung Aleph Alpha - sie und viele mehr treffen sich ab Sonntag in Heilbronn. Denn hier feiert die TECH 2025 ihre Premiere.

Drei Tage lang wollen Größen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über nicht weniger als Europas Zukunft diskutieren. Es geht um Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), IT-Sicherheit oder die Verteidigung. Ziel der TECH 2025 ist es, die unterschiedlichen Entscheiderinnen und Entscheider miteinander zu vernetzen. Sprich, wer ist wer, macht was und vor allem wie.

Der Austragungsort der Konferenz ist kein Zufall, denn in Heilbronn entsteht zurzeit das größte europäische Innovationszentrum für künstliche Intelligenz (IPAI). Wesentlicher Treiber ist die Schwarz Gruppe. Ausrichter der TECH sind Schwarz Digits und das Handelsblatt, die die Konferenz in einem jährlichen Rhythmus etablieren wollen.

So soll der IPAI einmal aussehen, der Innovationspark für Künstliche Intelligenz in Heilbronn. SWR

Worüber wird konkret geredet?

Insgesamt gibt es über hundert Workshops, Podiumsdiskussionen und Vorträge . So werden zum Beispiel am ersten Tag die Rüstungskonzerne Thales und Airbus Defense and Space über Technologien zur Verteidigung Europas informieren.

In sogenannten Masterclasses sprechen Unternehmen darüber, wie sie mit technologischen Herausforderungen umgegangen sind und welche Lösungen sie gefunden haben. Beispielsweise die Bank Unicredit, die vor Jahren Opfer eines Hackerangriffs wurde.

Viel wird es auch um strategische Themen gehen, wie die Unabhängigkeit Europas von den USA und China. Nicht nur bei den Tech-Konzernen wie Alphabet (Google) oder Chiphersteller wie NVIDIA, sondern auch in der Raumfahrt. So ist zum Beispiel Christian Schmierer vom Raketen-Start-Up HyImpulse aus Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) unter den Rednern.

Von SAP bis Friedensnobelpreisträgerin

Schon ein kurzer Blick auf die Teilnehmerliste zeigt, welche Bedeutung diesem neuen europäischen Entscheider-Netzwerk beigemessen wird. Unter den Gästen sind Vorstände der DAX-Konzerne RWE, Deutsche Bank, Bayer, SAP und Telekom. Aus der Wissenschaft sind unter anderem Forschende des Max-Planck-Instituts, der Charité Berlin oder der ETH Zürich mit dabei.

Auch aus der Politik sind bekannte Köpfe vertreten, unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa (Journalistin von den Philippinen) wird über Fakten, Wahrheit und Vertrauen referieren.

Branchengrößen bleiben unter sich

Veranstaltet wird die Konferenz auf der Heilbronner Theresienwiese. Es gilt: "Invitation only", also rein kommt nur, wer eingeladen wurde. Für die Sicherheit sorgen das Polizeipräsidium Heilbronn und Kräfte des Präsidiums Einsatz. Die Rede ist von einem "unteren zweistelligen Bereich". Die Veranstalter haben drüber hinaus einen eigenen Sicherheitsdienst. Einschränkungen für den Verkehr, wie Sperrungen und Umleitungen, seien der Polizei nicht bekannt, so ein Sprecher.