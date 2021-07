Ein unbekannter Fahrgast hat am Dienstag in Oberrot-Hausen (Kreis Schwäbisch Hall) einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe des Autoschlüssels und Bargeld gefordert. Das meldet die Polizei. Da der Taxifahrer den Schlüssel abzog und ausstieg, ist der Mann geflohen. Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 15:45 Uhr am Hubäckerweg entsprechende Beobachtungen gemacht haben.