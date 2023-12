Zugverkehr zeitweise unterbrochen

Durch den späten Wintereinbruch war am Samstag bei Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) die Strecke der Taubertalbahn zeitweise gesperrt. Der schwere, nasse Schnee haben auf eine Baumspitze gedrückt, so dass Äste in den Fahrweg hereinragten, hat am Sonntag die Feuerwehr Schrozberg mitgeteilt. Sie habe die Strecke wieder freigeschnitten. Dabei sei eine Rettungsplattform zum Einsatz gekommen, die mit Einsteckrädern zu einem Schubwagen umfunktioniert wurde. Während des Einsatzes war ein Notfallmanager der Bahn vor Ort. Ein Güterzug prüfte bei einer Testfahrt, ob ausreichend Platz geschaffen wurde. Anschließend wurde die Strecke wieder freigegeben.