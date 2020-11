per Mail teilen

Der Tourismusverband "Liebliches Taubertal" hat im Corona-Sommer vor allem mit Outdoor-Aktivitäten gepunktet. Das zeigen Zahlen der Statistischen Landesämter Bayern und Baden-Württemberg. Vor allem der August sei erfolgreich gewesen mit Fahrradfahren und Wandern im Lieblichen Taubertal, heißt es in einer Mitteilung. Damit habe sich der Tourismus in den baden-württembergischen Städten des Taubertals langsam erholt. Im Vergleich zum Vorjahr sei bei den Gästeankünften und den Übernachtungen im August jeweils ein Rückgang von fast einem Fünftel feststellbar. Dieses Ergebnis sei aber in Corona-Zeiten durchaus akzeptabel, hieß es.