Im Rausch und ohne Führerschein im Taubertal unterwegs

Nach dem Taubertal-Festival am Wochenende hat die Polizei rund 2.000 Menschen auf ihrer Heimfahrt mit dem Auto kontrolliert. Einige waren berauscht oder hatten keine Fahrerlaubnis.

Nach dem Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) hat die Polizei rund 1.000 Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Heimweg auch in die Region Heilbronn-Franken kontrolliert. Wie die Polizei einige Tage nach dem viertägigen Festival mitteilt, waren insgesamt 30 Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol am Steuer und sieben weitere ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Zwei Personen per Haftbefehl gesucht

In einigen Fällen wurden laut Polizei auch die Fahrzeuge der Festivalbesucher kontrolliert. Dabei wurden bei über 40 Personen Drogen gefunden, in zwei Fällen befanden sich Gegenstände im Auto, die gegen das Waffengesetz verstoßen. Auch zwei Personen, die per Haftbefehl gesucht wurden, konnten bei den Verkehrskontrollen angetroffen werden. Knapp 2.000 Personen in rund 1.000 Fahrzeugen waren am Montag im Bereich Creglingen-Reutsachsen (Main-Tauber-Kreis) kontrolliert worden.

Mängel an Fahrzeugen gefunden

Die Beamten entdeckten außerdem an fünf Fahrzeugen so gravierende Mängel, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. An 15 Autofahrerinnen und Autofahrer wurde ein Mängelbericht aufgrund des technisch mangelhaften Zustandes ausgestellt.