Das Programm in der Tauberphilharmonie soll ein breites Publikum ansprechen. Für die fünfte Spielzeit setzt Intendant Johannes Mnich neben Kammermusik auch auf Kabarett und Pop.

Am Montag wurde das Programm für die 5. Spielzeit der Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) vorgestellt. Am Dienstag startet der Kartenvorverkauf. Auch dieses Mal setzt Intendant Johannes Mnich auf eine Auswahl, die von sinfonischen Werken bis hin zu Pop und Kabarett reicht. Zu Gast wird neben dem Freiburger Barockorchester und dem SWR-Symphonieorchester auch das deutsche A-cappella-Pop-Quartett Maybebop sein.

Menschen haben Lust auf Kultur

Nach der rauschenden Eröffnung im Sommer 2019 kam der Betrieb durch die darauffolgenden Corona-Beschränkungen ins Stocken. Mittlerweile freut sich Mnich über regen Besuch. Die Veranstaltungen seien zum Großteil ausverkauft gewesen.

"Wir merken einfach, dass die Leute Lust auf Kultur haben."

Junge Menschen gestalten Programm

Im Rahmen eines neuen Projekts werden junge Menschen an insgesamt fünf Terminen zu Programmgestaltern in der Tauberphilharmonie, erklärt Johannes Mnich. Gewinner des Ausschreibens können so ihre eigene Veranstaltung realisieren. Dabei werden sie durch Expertise und Geld unterstützt. Ein weiterer Weg, so Mnich, möglichst viele Menschen an der kulturellen Ausrichtung des Hauses mitwirken zu lassen.