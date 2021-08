per Mail teilen

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat den Auftrag für den Ersatzneubau der Tauberbrücke in Weikersheim mit einem Volumen von drei Millionen Euro vergeben. Die bisherige Brücke wird ab Oktober voll gesperrt und von einer Firma aus Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) abgebrochen. Während der Vollsperrung wird der Verkehr über Weikersheim umgeleitet. Für den Fußgänger- und Radverkehr wird vorher eine Umfahrung mit Brücke in Elpersheim eingerichtet. Die Tauberbrücke wird erst nach der Haupterntezeit voll gesperrt. So werden die Beeinträchtigungen für die Landwirtschaft während der Bauzeit minimiert.