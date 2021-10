Tauberbrücke bleibt noch länger gesperrt

Die Bauarbeiten an der Tauberbrücke bei Creglingen (Main-Tauber-Kreis) verzögern sich weiter. Sie werden voraussichtlich noch bis Mitte November dauern, so das Regierungspräsidium Stuttgart. Die Brücke ist bereits seit Mai voll gesperrt. Ursprünglich sollte die Brücke Ende des Monats fertig saniert sein, doch daraus wird nichts. Die Schäden sind deutlich stärker als erwartet und auch die Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien führen zu weiteren Verzögerungen. Seit Mai wird das Bauwerk aus dem Jahr 1953 grundlegend saniert, um dauerhaft verkehrssicher zu sein. Zum Beispiel werden die sogenannten Kappen und Geländer erneuert, die Fahrbahn abgedichtet und größere Schäden am Beton ausgebessert. Außerdem werden zwei Böschungstreppen gebaut. Die Brücke ist Teil eines sogenannten Fauna-Flora-Habitats, also eines Schutzgebietes. Deshalb gibt es besondere Vorkehrungen, um Pflanzen und Tiere während der Arbeiten nicht zu stören oder zu gefährden.