Der Main-Tauber-Kreis hat für die Modernisierung der Tauberbrücke in Creglingen-Archshofen Fördermittel in Höhe 265.000 Euro bekommen. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm "Kommunaler Straßenbau". Insgesamt wurden in diesem Jahr landesweit 81 neue Projekte aufgenommen.