Gemeinderat Tauberbischofsheim sucht Datum für Neuwahl

Nachdem der Verwaltungsgerichtshof die Wahl von 2019 für ungültig erklärt hatte, sucht der Gemeinderat einen Termin für eine Neuwahl.

Der Gemeinderat von Tauberbischofsheim will in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag den Termin für eine Neuwahl des Gremiums festlegen. Der Verwaltungsgerichtshof hatte im Juli die Gemeinderatswahl von 2019 für ungültig erklärt. Bis zur Neuwahl darf der Gemeinderat nur geschäftsführend agieren.

Der Gemeinderat muss nicht nur über die Neuwahl entscheiden, sondern auch die neue Hauptsatzung der Stadt beschließen. Darin ist die Sitzverteilung im Gremium festgelegt. Die hatte der VGH für rechtswidrig erklärt und einer Bürgerin Recht gegeben, die den Stadtteil Impfingen mit nur einem Sitz im Gemeinderat nicht angemessen vertreten sah.

Das Gremium muss die im Urteil festgesetzte Repräsentation der Ortsteile gemäß ihrer Einwohnerzahl bei der unechten Teilortswahl berücksichtigen.