Tauberbischofsheim zahlt 150 Euro pro Schwimmstunde für Vereine und Schulen

Mangels Alternativen nutzen Tauberbischofsheimer Vereine und Schulen das Hallenbad in Lauda-Königshofen. Wegen hoher Energiekosten muss dafür pro Nutzungsstunde bezahlt werden.

Die Stadt Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) bezahlt für die Nutzung des Hallenbades in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis). Nachdem die Kleinschwimmhalle in Tauberbischofsheim geschlossen wurde, haben Vereine und Schulen zunächst das Hallenbad in Külsheim (Main-Tauber-Kreis) genutzt. Dieses bleibt allerdings in diesem Winter geschlossen.

Insgesamt 210 Euro für eine Stunde Schwimmen

Die Tauberbischofsheimer Vereine und Schulen können deshalb nun im Hallenbad in Lauda-Königshofen trainieren. Dafür verlangt die Stadt Lauda von den Vereinen und Schulen 60 Euro pro Stunde und von der Stadt Tauberbischofsheim zusätzlich 150 Euro pro Stunde als Defizitausgleich wegen der gestiegenen Energiepreise.