Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten der Krankenhaus und Heime Main-Tauber GmbH in Tauberbischofsheim zu einer Kundgebung aufgerufen.

Rund 80 Mitarbeitende der Krankenhaus und Heime Main-Tauber GmbH haben am Mittwochmittag in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) die Arbeit niedergelegt. Das schreibt die Gewerkschaft ver.di in einer Mitteilung. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Diese sollen auch am Donnerstag weitergeführt werden.

ver.di fordert deutliche Erhöhung der Entgelte

In der ersten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. "Die Beschäftigten leisten herausragende Arbeit für die Versorgung der Bevölkerung im Main-Tauber-Kreis und darüber hinaus", sagte Simon Habermaaß von der Gewerkschaft ver.di Heilbronn-Neckar-Franken. Gerade in Zeiten einer Rekordinflation brauche es dafür eine deutliche Erhöhung ihrer Entgelte.

So gehe vor allem um mehr Lohn: Dieser soll um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro und für Azubis um 200 Euro steigen.