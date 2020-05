Nach dem Tod einer Mutter und ihres Kindes haben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt nähere Einzelheiten bekannt gegeben. Die beiden sind am Mittwoch in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) tot aufgefunden worden.

Demnach hat die 42 Jahre alte Frau zunächst ihre neun Jahre alte Tochter umgebracht und beging offenbar anschließend Suizid. Trotz der Obduktion beider Leichen ist die genaue Todesursache des Mädchens noch unklar, heißt es, ebenso die Hintergründe der Tat.

Ermittlungen zu familiären Hintergründen

Mutter und Kind waren am Mittwoch gegen 14 Uhr tot in einer Wohnung in Tauberbischofsheim gefunden worden. Kriminaltechniker waren rasch vor Ort, um den Tatort und Spuren zu sichern. Jetzt konzentrieren sich die Ermittler auf die familiäre Situation der Frau und ihrer Tochter, suchen nach Hintergründen und Motiv für die Gewalttat, so die Staatsanwaltschaft.

Der Vater des Kindes lebt offenbar nicht in Tauberbischofsheim. Hinweise, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt war, gebe es nicht.