Tauberbischofsheim gibt Empfang für IOC-Präsident Bach

Die Stadt Tauberbischofsheim gibt am Freitagvormittag im Rathaus einen Empfang für ihren Ehrenbürger Thomas Bach. Der IOC-Präsident wurde Ende Dezember 70 Jahre alt.

Seinen 70. Geburtstag am 29. Dezember hat IOC-Präsident Thomas Bach in kleiner, familiärer Runde gefeiert. Jetzt gibt die Stadt Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) einen Empfang im Rathaus.

Rund 80 geladene Gäste haben zugesagt, darunter Familienangehörige und Weggefährten von Bach sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport.

Tauberbischofsheim würdigt mit der Feier Bachs Verbundenheit zu seiner Heimatstadt. Der 70-Jährige, seit 2013 IOC-Präsident, gilt als großer Mäzen der Kreisstadt. Durch seine finanzielle Unterstützung ist beispielsweise ein Bewegungsparcours am Hamberg entstanden, den Bach immer wieder mit neuen Geräten erweitern lässt. Auch bei der Konzeption des Parcours hat er mitgewirkt.

Heimatverbundener Sportfunktionär

Besuche in seiner Heimatstadt, in der Thomas Bach 1972 am Matthias-Grünewald-Gymnasium Abitur gemacht hat, sind seltener geworden. Sein Anwaltsbüro in der Frankenpassage gilt als klares Bekenntnis zu seiner Heimat. Außerdem ist Bach seit mehr als 25 Jahren Aufsichtsratsvorsitzender bei der Tauberbischofsheimer Weinig AG. Im ehemaligen Wohnhaus am Sonnenplatz weist eine Tafel aus Edelstahl auf den prominenten Sportfunktionär hin, der eigentlich - wie damals viele Jungs in seinem Alter - Fußballer werden wollte, dann aber auf seine Eltern hörte und zum Fechten ging.

Zu den Rednern beim Geburtstags-Empfang im Rathaus zählt unter anderem Olympiasieger Matthias Behr. 1976 gehörte er wie Thomas Bach der deutschen Florettmannschaft an, die bei den Sommerspielen in Montreal olympisches Gold holte.

Für immer "Bischemer Bub´"

Seinen letzten runden Geburtstag hatte Thomas Bach, der mächtigste Mann im Weltsport, vor zehn Jahren mit viel Prominenz groß in der Tauberbischofsheimer Stadthalle gefeiert. Das wollte er zu seinem 70. Geburtstag aber nicht. Eine große Feier passe nicht in die Zeit, sagte der Sportfunktionär. Auf den Empfang der Stadt aber freut er sich. Unterwegs in der ganzen Welt kommt Bach immer gerne zurück in die Heimat, geht durch die Altstadt und erinnert sich an frühere Zeiten. Im Keller der Stadtkirche St. Martin hat er einst Tischtennis gespielt, saß in jungen Jahren oft auf der Treppe vor der Sakristei, schließlich war er jahrelang Messdiener. Seine Verbundenheit zu Tauberbischofsheim brachte Thomas Bach einst auf den Punkt: "Einmal Bischemer Bub´, immer Bischemer Bub´".