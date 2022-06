Mann steckte eine Nacht im Fluss-Schlamm der Tauber fest

Die Feuerwehr Weikersheim hat am Mittwochmorgen einen Mann aus der Tauber gerettet. Der vermutlich alkoholisierte 57-Jährige steckte im Schlamm fest. Nach eigenen Angaben war er abends bei Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) in den Fluss gerutscht. Befreien konnte er sich selbst nicht, weil das Ufer an dieser Stelle steil und der Schlamm tief ist. Er habe die ganze Nacht vergeblich um Hilfe gerufen. Erst am Morgen gegen 6:30 Uhr hörte ein Passant die Rufe und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Weikersheim, die mit drei Fahrzeugen und 13 Kräften anrückte, konnte den Mann schließlich befreien. Er kam mit starker Unterkühlung ins Krankenhaus.