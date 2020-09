per Mail teilen

Nach einem Sexualdelikt hat die Polizei in Schwäbisch Hall einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann hatte am Sonntagmorgen versucht, einer Frau die Kleider auszuziehen.

Laut Polizei war die junge Frau am frühen Sonntagmorgen unterwegs, um Zigaretten zu holen, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Die 21-Jährige forderte den Mann mehrfach auf, sich zu entfernen - jedoch ohne Erfolg.

Opfer konnte entkommen

Es kam zu einem Gerangel. Der Mann konnte die Frau trotz Gegenwehr zu Boden drücken, berührte sie im Intimbereich und versuchte, sie auszuziehen. Die Frau gab schließlich vor, mit ihm mitgehen zu wollen, konnte aber entkommen.

Die Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall konnte den 20-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Er wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt und inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.