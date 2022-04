Nach einer Messerattacke in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, am Montagabend gegen 19 Uhr bei einer Auseinandersetzung einen 41-jährigen Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizei Aalen am Mittwoch mit. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an.