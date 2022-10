Schwerverletzte in Mainhardt: Tatverdächtiger in Haft

Nachdem in Mainhardt vergangene Woche zwei Schwerverletzte gefunden worden waren, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Am späten Montagnachmittag hat die Ermittlungsgruppe "Haltestelle" einen 41 Jahre alten Mann in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Der Mann steht in dringendem Verdacht, mit einem Schlagwerkzeug auf eine 16 Jahre alte Jugendliche und einen 55 Jahre alten Mann eingeschlagen und dabei beide lebensgefährlich verletzt zu haben.

Tatverdächtiger ist wohl psychisch krank

Nach bisherigen Erkenntnissen leidet der Tatverdächtige wohl an einer psychischen Erkrankung. Ob eine Vorbeziehung zu den beiden Opfern bestand, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie ein mögliches Tatmotiv, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen.

Polizei wegen Randale alarmiert

Auf die Spur des Tatverdächtigen kam die mittlerweile 40-köpfige Ermittlungsgruppe "Haltestelle" durch einen Anruf seiner Angehörigen. Sie hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann in seiner Wohnung randaliert hatte. Bei einer genauen Überprüfung ergab sich ein hinreichender Tatverdacht und der 41-Jährige kam in U-Haft.

16-jähriges Opfer weiter in Lebensgefahr

Der Gesundheitszustand der 16-Jährigen ist nach wie vor kritisch, sie schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der 55-Jährige wird ebenfalls noch in einer Klinik behandelt, befindet sich mittlerweile aber außer Lebensgefahr.