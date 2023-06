Der Tatverdacht gegen einen mutmaßlichen Brandstifter hat sich erhärtet. Der Mann soll acht Mal Feuer in einem Wald bei Tauberbischofsheim gelegt haben. Er sitzt nun im Gefängnis.

Acht Brände in zwei Wochen am Edelberg und Hamberg in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis): Für Feuerwehr und Polizei war das kein Zufall und sie suchten deshalb nach einem möglichen Serienbrandstifter. Nun gibt es laut Staatsanwaltschaft Hinweise darauf, dass der kurze Zeit später festgenommene Mann tatsächlich der Täter gewesen sein könnte. Der 32-Jährige ist laut Polizei bereits in Untersuchungshaft.

Polizei kontrollierte den Mann im Wald

Der Mann war in der Nähe des Brandes kontrolliert worden. Er hatte den Angaben zufolge mehrere Feuerzeuge dabei. Warum, konnte er jedoch nicht erklären, so die Polizei. Bei der Wohnungsdurchsuchung gab es dann wohl Hinweise darauf, dass er die insgesamt acht Brände am Edelberg und Hamberg gelegt haben könnte.

Zunächst war der Mann dann jedoch wieder auf freiem Fuß, bevor jetzt die Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht beantragte.