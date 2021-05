Mit dem Projekt "Tatortreiniger" sollen in Heilbronn junge Straftäter verbotene Graffiti und Schmierereien beseitigen. Sozialpädagogen begleiten das Projekt. Eigentümer mit ungewollten Graffiti und Schmierereien an den Wänden können sich jetzt an das Seehaus e. V. und das neue Angebot "Die Tatortreiniger Heilbronn" wenden. Dann sollen Straftäter vermittelt werden, die Sozialstunden ableisten müssen, um die Sachbeschädigung zu beseitigen. Zusätzlich soll es die Möglichkeit zu Einzelgesprächen geben mit dem Ziel: in Zukunft keine Straftaten mehr. Unterstützt wird das Projekt von der Sozialstiftung der Kreissparkasse Heilbronn. Für Geschädigte entstehen keine Kosten. Das Projekt wird am Mittwoch online unter informierbar.hn vorgestellt.