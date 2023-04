Tarifverhandlungen mit Verband der privaten Klinikträger starten

per Mail teilen

Zwischen ver.di und dem Verband der privaten Klinikträger Baden-Württemberg starten am Montag die Verhandlungen. Betroffen ist unter anderem die Vulpius Klinik Bad Rappenau.

Begleitet wird der Auftakt der Tarifverhandlungen am Montag von einer Mittagspausenaktion an der Vulpius Klinik in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn). Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten die Überarbeitung und Aufwertung aller Berufsgruppen durch eine neue Eingruppierungssystematik.

Zudem soll - analog zum öffentlichen Dienst - die Belastung in Wechselschicht und Schichtarbeit durch zusätzliche Tage ausgeglichen werden. Die Gehälter sollen um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro monatlich steigen. Das Angebot der Arbeitgeberseite liegt dem SWR nicht vor.