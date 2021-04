Die erste Tarifrunde in der Brotindustrie Baden-Württemberg ist am Mittwoch erfolglos abgebrochen worden. Nach Gewerkschaftsangaben habe die Arbeitgeberseite keine angemessene Lohnerhöhung vorgelegt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert fünf Prozent mehr Geld. In der Region geht es unter anderem um Beschäftigte des Unternehmens Lieken in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall).