Tarifeinigung auch für Ärztinnen und Ärzte in der Region

Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern sollen mehr Geld bekommen. Der Tarifabschluss betrifft auch die SLK Kliniken und das Klinikum Crailsheim.

Nach langem Tauziehen gibt es für die rund 9.500 Ärztinnen und Ärzte kommunaler Kliniken in Baden-Württemberg eine Tarifeinigung: Sie sollen insgesamt 8,8 Prozent mehr Gehalt und einen Inflationsausgleich von 2.500 Euro erhalten. Der Tarifabschluss betrifft auch die SLK-Kliniken in Heilbronn, Bad Friedrichshall und Löwenstein (beide Kreis Heilbronn) sowie das Klinikum in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall).

Einigung nach Streiks

Die Mitteilung kam am Dienstagabend: Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) haben sich in der fünften Verhandlungsrunde geeinigt. Die Tariferhöhung soll in zwei Schritten vollzogen werden, der neue Vertrag soll 18 Monate gültig sein.

Am 9. Mai hatten Ärztinnen und Ärzte auch in Heilbronn, Bad Friedrichshall und Löwenstein die Arbeit niedergelegt. Einige von ihnen hatten in Frankfurt an einer zentralen Kundgebung teilgenommen. Die SLK Kliniken hatten an diesem Tag planbare Operationen verschoben und eine erweiterte Wochenendbesetzung eingerichtet.