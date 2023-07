per Mail teilen

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Böckingen sucht die Polizei Zeugen der Tat. Der unbekannte Täter ist zu Fuß geflüchtet, eine Fahndung blieb bisher erfolglos, heißt es.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr wurde in der Großgartacherstraße in Heilbronn-Böckingen eine Tankstelle überfallen und ausgeraubt. Obwohl die Polizei schnell vor Ort war, verlief eine Fahndung nach dem Täter ohne Erfolg. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Tankstelle mit Schusswaffe überfallen

Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann sei am frühen Morgen in die Tankstelle gekommen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Polizei. Mit einer Schusswaffe habe er einen Mitarbeiter bedroht und Geld gefordert. Er erbeutete einen dreistelligen Betrag und flüchtete zu Fuß.

Zwar sei die Polizei gleich mit mehreren Streifenwagen schnell vor Ort gewesen, dennoch sei die sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter erfolglos verlaufen, heißt es weiter. Das Polizeipräsidium Heilbronn sucht daher Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können.