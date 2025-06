Möglicherweise derselbe Täter hat innerhalb weniger Tage zweimal zugeschlagen. Ein Tankstellenbetreiber erzählt, wie die Angestellten solche Überfälle erleben.

Zwei Raubüberfälle innerhalb weniger Tage, der Beschreibung nach vom selben Täter: Immer wieder geraten Tankstellen ins Visier von Kriminellen. Den Räubern helfen dabei auch unzureichende Sicherheitsvorkehrungen, denkt ein langjähriger Tankstellenbetreiber, der in der Vergangenheit bereits zweimal von Überfällen betroffen war.

Bereits zwei Überfälle erlebt

Raimund Rossi kennt die Angst, wenn vermummte Gestalten den Verkaufsraum betreten. Seit 25 Jahren betreibt er eine Zapfsäule mit Shop am Rande der Gemeinde Offenau (Landkreis Heilbronn). Zweimal wurde seine TSR-Tankstelle bereits überfallen.

Die sind maskiert reingekommen, sind gezielt auf die Kasse zugegangen und wollten das Geld haben.

Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, in solchen Momenten nicht zu diskutieren, kein Risiko einzugehen und das Geld herauszugeben. Doch die Belastung nach einem Überfall bleibt. Eine Mitarbeiterin habe wegen des traumatischen Erlebnisses ihren Job gekündigt, erzählt Rossi.

Raimund Rossi betreibt die TSR-Tankstelle in Offenau seit 25 Jahren. Bereits zweimal war die Tankstelle Ziel von Überfällen. SWR

Sicherheitslücken an Tankstellen helfen den Tätern

Seine Tankstelle sei technisch eigentlich abgesichert: Ein stiller Alarmknopf sendet im Notfall eine Meldung direkt an die Polizei. Doch in Realität sei das viel zu langsam. Die Einsatzkräfte kämen normalerweise aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und benötigten rund zehn Minuten nach Offenau, schätzt Raimund Rossi. "Die Täter sind aber nach zwei bis drei Minuten schon wieder verschwunden."

Probleme mit maskierten Kunden

Auch die Maskierung der Kunden bereitet dem langjährigen Tankstellenbetreiber Sorgen. Wenn er beispielsweise behelmte Kunden bittet, ihr Gesicht zu zeigen, heißt es meist: "Warum soll ich den Helm abnehmen?" Deshalb wünscht er sich ein Gesetz, das vorschreibt: Wer einen Motorradhelm trägt oder vermummt ist, muss diesen vor dem Betreten des Verkaufsraums abnehmen.

Die TSR-Tankstelle in Offenau: Auch hier haben Räuber bereits zugeschlagen. SWR

Serie an Raubüberfällen Anfang des Jahres

Auch Anfang des Jahres gab es ein Häufung an Überfällen, betroffen waren unter anderem Tankstellen in Kirchardt (Kreis Heilbronn) und Sulzfeld (Kreis Karlsruhe). Die Fälle reihten sich in eine regelrechte Serie an Überfällen ein, sieben Stück waren es. Vier davon betrafen Tankstellen.

Mitte März gelang der Polizei dann ein Ermittlungserfolg, der mutmaßliche Täter wurde geschnappt. Danach wurde es ruhiger in Sachen Überfällen.