Weinsberg: Drei Automatenaufbrüche in sechs Monaten

Mehrfach ist der Bargeldtankautomat an der freien Tankstelle in Weinsberg aufgebrochen worden. Das Betreiberehepaar weiß nicht mehr weiter, denn die Überfälle sind nicht die ersten.

Das Ehepaar Ehmann kann es kaum fassen: Gerade erst repariert, ist der Bargeldtankautomat an ihrer Tankstelle in Weinsberg (Kreis Heilbronn) vor einigen Tagen nachts schon wieder aufgebrochen worden. Nun reicht es den Tankstellenbetreibern. Es war der dritte Aufbruch innerhalb eines halben Jahres.

Erst Segen, dann Fluch: der Bargeldtankautomat

Bargeldtankautomaten, an denen Kunden ihren Sprit 24 Stunden selbstständig mit Geldscheinen bezahlen können, sind in Deutschland eher ungewöhnlich. Tankstellenbetreiber Marco Ehmann witterte einen Wettbewerbsvorteil und installierte 2017 ein solches Gerät. Zunächst lockt es tatsächlich Kunden an, später Kriminelle.

Der erste Täter hinterließ einen Trümmerhaufen

Der erste Einbruch im Oktober 2022: Marco Ehmann und seine Frau finden am Morgen einen Trümmerhaufen vor. Sie entschließen sich zur Reparatur, die Versicherung zahlt. Noch während sie auf die Ersatzteile warten - ein erneuter Einbruchsversuch im Dezember. Als der Automat im März 2023 endlich wieder betriebsbereit ist, schlagen die Diebe zum dritten Mal zu und brechen das frisch reparierte Gerät ein weiteres Mal auf.

Für die Tankstellenbetreiber ist das Maß voll: Künftig sind keine Barzahlung mehr möglich. Zur Enttäuschung der Kunden. Die waren dankbar für das Angebot, rund um die Uhr auch kleinere Mengen Sprit erwerben zu können.

Fünf Einbrüche in neun Jahren

Die Automatenaufbrüche reihen sich ein in eine Serie von Überfällen auf die Tankstelle, die die Betreiber ratlos zurücklassen. Fünf Einbrüche in neun Jahren ist die traurige Bilanz. Die Ermittlungen der Polizei laufen bislang ins Leere, obwohl einige der Täter von Überwachungskameras erfasst wurden.

Warum es ausgerechnet ihre Tankstelle so häufig trifft, können sich Marco und Marion Ehmann nicht erklären. Möglicherweise aufgrund der Nähe zur Autobahn. Kriminelle Banden – vermutlich aus dem nahen Ausland über Nacht über die Grenze kommend – können sich nach dem Streifzug schnell aus dem Staub machen.

Rund 25.000 Euro haben die Ehmanns bereits in Sicherheitsmaßnahmen wie Überwachungskameras investiert SWR Kim Hartmann

Die Betreiber rüsten auf

Rund 25.000 Euro haben die Ehmanns bereits in Sicherheitsmaßnahmen gesteckt: Alarmanlage, Überwachungskameras, Gitter am Kassenhäuschen – doch auch das schreckt Diebe nicht ab. Unverständlich auch deshalb, weil sie ein hohes Risiko eingehen, ohne zu wissen, wie viel sie erbeuten.

Denn meist stecken nur geringe Summen in den Automaten, der Schaden ist im Verhältnis immens. 20 Euro erbeuten die drei unbekannten Täter beim ersten Aufbruch, mehr Bargeld befindet sich zur Tatzeit nicht im Automaten.

"Hinter der Tat steckt entweder Langeweile oder extreme Verzweiflung."

Auch die weiteren Einbrecher gehen leer aus. Einer versucht vergeblich im bereits aufgebrochenen und provisorisch verschlossenen Automaten sein Glück, der nächste wird beim Aufbruchsversuch von einer Zeitungsausträgerin gestört und flüchtet, so Ehmann weiter. Der verursachte Schaden geht in die Tausende.

Nacht etlichen Aufbrüchen ist das Maß für die Betreiber voll: Keine Barzahlung mehr möglich. SWR Kim Hartmann

Weinsberg im Visier des Verbrechens?

Sein Großvater habe die Tankstelle 1954 eröffnet, damals hätte Bargeld noch offen herumliegen können, meint Marco Ehmann. Seit 2014, so der Betreiber, häuften sich kriminelle Vorfälle. Die Täter zögen dann oft auch noch weiter durch den Ort.

Ein Bäcker, die Kleingartensiedlung, ein Gasthof und private E-Bike-Besitzer seien den Banden ebenfalls zum Opfer gefallen. Die Weinsberger warnen sich daher mittlerweile in einer örtlichen Facebook-Gruppe, wenn sie auf Vorfälle aufmerksam werden.

"Gefühlt wird es immer schlimmer."

Polizei: Kein Kriminalitätsschwerpunkt

Das Polizeipräsidium Heilbronn sieht in Weinsberg keinen Kriminalitätsschwerpunkt. Im vergangenen halben Jahr sei es zu zwei Vorfällen gekommen, das sei noch im normalen Maß. 2022 habe das Revier Weinsberg aber in der Tat um den Bereich der Tankstelle herum innerhalb von zwei Tagen eine kleinere Häufung von (versuchten) Einbrüchen festgestellt.

"Ermittlungen in dieser Hinsicht laufen und die Entwicklungen werden genau beobachtet."

Diebstahl und Automatenaufbrüche im Kreis Heilbronn rückläufig

Insgesamt geht die Zahl der Diebstahlsdelikte im Stadt- und Landkreis Heilbronn laut Kriminalstatistik deutlich zurück. Sieben Prozent weniger Einbrüche, Laden- oder Taschendiebstähle sind 2022 erfasst worden als noch 2019.

Auch im Bereich der Automatenaufbrüche verzeichnet das Polizeipräsidium Heilbronn einen deutlichen Rückgang. Mit 32 Fällen ist 2022 der bislang niedrigste Wert erreicht.

Zahl der Automatenaufbrüche im Kreis Heilbronn Jahr Automatenaufbrüche 2019 138 2020 99 2021 48 2022 32

Das könnte allerdings auch daran liegen, dass die Zahl der Automaten insgesamt zurückgeht, weil Betreiber wie Marco Ehmann das Risiko nicht mehr eingehen wollen. In Weinsberg ist der letzte Bargeldautomat jedenfalls bis auf Weiteres Geschichte.

Die Tankstellenbetreiber hoffen, dass die Täter doch noch gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden; vor allem aber, dass mit dem Bargeldautomaten auch die Kriminalität verschwindet und sie endlich wieder ruhig schlafen können.