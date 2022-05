Tankrabatt: Öhringer Mineralölunternehmer sieht Dilemma der freien Tankstellen

Ab Anfang Juni bis Ende August soll Tanken billiger werden. In diesem Zeitraum sinkt der Steuersatz auf Benzin um 35 Cent, der auf Diesel um 16,7 Cent je Liter. Das könnte zu einem Ansturm auf die Tankstellen führen, sagt Andreas Hölzl vom ADAC in SWR Aktuell: „Wir gehen davon aus, dass sich die Mineralölkonzerne auf die Situation vorbereiten.“ Der Kraftstoff sei in ausreichender Menge vorhanden. „Es ist wohl eher ein logistisches Problem“, schätzt der ADAC-Pressesprecher. Ob wir vorher noch mal tanken sollten und ob die Steuerentlastung in voller Höhe beim Verbraucher ankommen wird, darüber spricht Andreas Hölzl mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. mehr...