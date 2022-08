Nach SWR-Beitrag: Sprit für kleine Tankstelle in Weinsberg

Das Ende des Tankrabatts rückt näher. Auf der Merkliste vieler Autofahrerinnen und Autofahrer ist daher schon seit Tagen die Erinnerung: Noch einmal tanken, bevor die Preise wieder in die Höhe gehen. Zwar ziehen die Preise an der Zapfsäule schon seit Tagen wieder an. Dennoch nimmt der Andrang mit der Unsicherheit zu, wie viel tiefer Autofahrerinnen und -fahrer nach Ablauf des Entlastungspakets noch für Sprit in die Tasche greifen müssen. Das hatte zuletzt auch Auswirkungen auf die Freie Tankstellen Ehmann in Weinsberg (Kreis Heilbronn): Treibstoff wurde knapper, es zu bekommen, für den Inhaber immer schwieriger.