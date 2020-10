Sie ist 22 Jahre jung und will hoch hinaus- dabei ist sie schon Königin, württembergische Weinkönigin nämlich: Tamara die I. aus Pfedelbach-Untersteinbach.

Am Freitag tritt sie an, um den Thron der Deutschen Weinkönigin zu erobern,

SWR-Moderatorin Katja Schlonksi hat mit Tamara Elbl am Telefon gesprochen.

