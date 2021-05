per Mail teilen

Die Stadt Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hat den traditionellen Talmarkt Ende Juni abgesagt. Andere Volksfeste in Heilbronn-Franken stehen noch auf der Kippe.

Der Talmarkt gilt als das größte Volksfest im Unterland. In diesem Jahr wäre es der 1056-ste Talmarkt gewesen - ein herber Schlag für die Wimpfener und Gäste der Veranstaltung. Doch wegen der aktuellen Corona-Fallzahlen im Kreis Heilbronn sehe die Stadt keine andere Möglichkeit, als die Veranstaltung abzusagen. Dennoch ist die Enttäuschung im Bad Wimpfener Rathaus groß.

"Das tut uns natürlich allen sehr weh, denn der Talmarkt ist das Wimpfener Fest und wir mussten es schon im vergangenen Jahr absagen." Claus Brechter, Bürgermeister Bad Wimpfen

Örtliche Gegebenheiten machen Hygienekonzept unmöglich

Ein Schausteller bezeichnete die erneute Absage auf SWR-Anfrage als Katastrophe. Bis Anfang Mai hatte die Stadtverwaltung mit der Entscheidung gezögert. Wollte abwarten, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt.

Hoffnung, den Markt mit einem Hygienekonzept zu realisieren, gab es kaum. Die örtlichen Gegebenheiten, keine Einlasskontrollen und die Enge in der Stadt machten dies unmöglich, so der Bürgermeister.

Blick auf Bad Wimpfen

Anderswo besteht noch Hoffnung auf ein Volksfest

In der Region Heilbronn-Franken besteht aber noch Hoffnung, dass Volksfeste stattfinden können. Zum Beispiel laufen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) die Planungen für das Fränkische Volksfest weiter. Ob abgesagt werden muss, will die Stadt erst im Juli entscheiden.

Bei der Martini-Messe in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sieht die Tendenz eher nach Absage aus, heißt es aus dem Rathaus. Endgültig abgesagt ist die Messe aber noch nicht. Auch in Heilbronn steht die Entscheidung über das Heilbronner Volksfest noch aus.

Bad Wimpfen setzt auf Weihnachtsmarkt

In Bad Wimpfen blickt man jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Hier ist der Bürgermeister sehr optimistisch. Denn bis dahin seien ja hoffentlich alle "durchgeimpft", so Claus Brechter. Ziel sei nun auch für das kommende Jahr, einen Talmarkt zu organisieren.