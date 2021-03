Das vorläufige Endergebnis für die Region Heilbronn-Franken

Das vorläufige Endergebnis für die Region Heilbronn-Franken steht fest: 17 Abgeordnete werden in den Landtag geschickt. In fünf von sechs Wahlkreisen holten die Grünen das Direktmandat. Susanne Bay von den Grünen gewann den Wahlkreis Heilbronn. Landesinnenminister Thomas Strobl von der CDU konnte kein Mandat erringen. Das Zweitmandat ging an Nico Weinmann von der FDP. Auch die Wahlkreise Eppingen, Neckarsulm, Hohenlohe und Schwäbisch Hall gewannen die Grünen - mit Erwin Köhler, Armin Waldbüßer, Catherine Kern und Jutta Niemann. Einziges Direktmandat für die CDU in der Region holte Wolfgang Reinhart im Main-Tauber-Keis. Außerdem gingen drei Zweitmandate an die CDU: im Wahlkreis Eppingen an Michael Preusch, im Wahlkreis Neckarsulm an Isabell Huber und an Arnulf Freiherr von Eyb im Wahlkreis Hohenlohe. Die FDP schickt drei Abgeordnete aus der Region über das Zweitmandat in den Landtag: Nico Weinmann im Wahlkreis Heilbronn, Georg Heitlinger im Wahlkreis Eppingen und Stephen Brauer im Wahlkreis Schwäbisch Hall. Die AfD konnte vier Zweitmandate holen: Im Wahlkreis Eppingen für Rainer Podeswa, im Wahlkreis Neckarsulm für Carola Wolle, im Wahlkreis Hohenlohe für Anton Baron und im Wahlkreis Schwäbisch Hall für Udo Stein. Die SPD bekommt ein Zweitmandat für Klaus Ranger im Wahlkreis Neckarsulm.