Mehrere Kommunen Gedenkstätten und Museen beteiligen sich am Sonntag am "Europäischen Tag der Jüdischen Kultur". Neben Crailsheim und Obersulm-Affaltrach bietet auch das Rabbinatsmuseum in Braunsbach im Kreis Schwäbisch Hall Führungen an. Leiterin Elisabeth Quirbach sagte dem SWR: "Es gibt ja seit nahezu 1700 Jahren Juden in Deutschland und die haben unsere Kultur ganz wesentlich mitgeprägt, bis auf den heutigen Tag. Insofern ist es ein ganz wichtiger Tag, an dem wir eben hier unser Haus auch aufmachen. Um den Menschen zu zeigen, zu erzählen, zu erklären was es mit der jüdischen Geschichte in Deutschland auf sich hat. Vor allem auch, dass die Geschichte nicht nur aus zwölf Jahren nationalsozialistischen Regimes besteht."