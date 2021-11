Heilbronner Mitternachtsmission verzeichnet mehr Gewalt gegen Frauen

Über 600 Frauen kommen jedes Jahr nach einer Gewalterfahrung in die Mitternachtsmission Heilbronn. Häusliche Gewalt sei ein wachsendes Problem.

Jede dritte Frau erfährt in ihrem Leben Gewalt, sagt Alexandra Gutmann, die Leiterin der Mitternachtsmission in Heilbronn. Wie viele Frauen betroffen sind, wird auch an den Zahlen in Heilbronn deutlich: Zur Beratungsstelle der Diakonie kommen täglich Frauen, die vor kurzem Gewalt erfahren haben. Insgesamt sind es über 600 Frauen pro Jahr.

"Es vergeht hier kein Tag, an dem wir nicht mindestens eine Frau aus einer akuten Gewaltsituation heraus begleiten."

Immer mehr Gewalt gegen Frauen

Zum Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November soll das Problem mehr in die Öffentlichkeit gerückt werden. Denn anstatt weniger Taten zu registrieren, steigen die Fallzahlen seit Jahren, sagt Gutmann. Am meisten zu tun habe die Mitternachtsmission mit Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffenen sind. Nach den Angriffen werden diese meist in längeren Prozessen zu begleitet, um aus ihrer Gewaltsituation heraus zu kommen, so Gutmann.

Hintergrund: So entstand der Aktionstag Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen geht auf die Ermordung von drei Schwestern in der Dominikanischen Republik durch das Regime am 25. November 1960 zurück. Seit 1981 wird der Tag als Gedenktag weltweit begangen. Kennfarbe der Aktionen an diesem Tag ist orange. Zu der Aktion "Orange your city" ruft der Zonta-Club am 25. November weltweit zur Beleuchtung öffentlicher Gebäude in Orange auf. Daran beteiligen sich auch diesen Mittwoch wieder zahlreiche Städte in Baden-Württemberg.

In der Mitternachtsmission Heilbronn SWR

Polizei geht von vielen unbekannten Fällen aus

Das große Problem sei die hohe Dunkelziffer: Frauen - aber auch Männer - trauen sich oft nicht, die Gewalttäter, meist Familienangehörige, anzuzeigen oder die Taten zu melden, sagt Daniel Fessler vom Polizeipräsidium Heilbronn. Deshalb sei es besonders wichtig, auf sich aufmerksam zu machen und auch eine Anzeige zu erstatten. Nur so kann die Polizei aktiv werden.

"Dann sorgen wir natürlich dafür, dass der Gewaltexzess beendet wird und die Opferperson in Sicherheit kommt."

Hilfsangebote und Beratungsstellen nach Gewalterfahrungen In Heilbronn ist Mitternachtsmission in der Steinstraße 8 + 12. Die Öffnungszeiten sind unter der Woche von 8:45 bis 17 Uhr, telefonisch erreichbar unter 07131/81497



Im Hohenlohekreis finden Frauen Ansprechpartner im Frauen- und Kinderschutzhaus im Hohenlohekreis unter der Rufnummer 07940/58954



Im Kreis Schwäbisch Hall sind Ansprechpartner im Frauen und Kinderschutzhaus. Telefonisch erreichbar unter 0791/9464464