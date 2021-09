Erlacher Höhe Hohenlohe-Franken fordert mehr sozialen Wohnungsbau

Das Sozialunternehmen Erlacher Höhe sucht in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) Gebäude, um von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen unterbringen zu können, zum Beispiel für betreute Wohngruppen. Der Geschäftsführer Wolfgang Sartorius teilte mit, dass sie gerne in Crailsheim etwas bauen bzw. umbauen würden. Für ihre Fachberatungsstelle hätten sie momentan Mieträume, aber könnten kein qualifiziertes Übernachtungsangebot anbieten. Dies würden sie gerne ändern. Geeignete Immobilie zu finden, stelle sich aktuell als enorm schwer dar, so Sartorius weiter. mehr...