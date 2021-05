Den Internationalen Tag der Pflegenden nahmen Verdi und Pflegende zum Anlass, um auf sich, ihre Situation und vor allem ihre Bedeutung für das Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Auch in Heilbronn-Franken gab es dazu zahlreiche Aktionen. Zum Beispiel eine Fotoaktion am SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn. SWR-Reporter Jan Arnecke war vor Ort´.