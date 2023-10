Zum Tag der Deutschen Einheit treffen sich auch in Heilbronn-Franken Verbände und Musikgruppen zum gemeinsamen Singen. Das Motto: "Deutschland singt und klingt".

In Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) zum Beispiel laden rund 70 Sängerinnen und Sänger und Musikerinnen und Musiker ab 18 Uhr auf den Marktplatz ein. Ein besonderes Erlebnis, beschreibt David Dehn das Treffen, Bezirkskantor der evangelischen Kirchengemeinde vor Ort. Schon zum vierten Mal nehmen Chorgruppen der Stadt an dem Rudelsingen teil, während Corona-Zeiten unter Abstandsauflagen und im kleinen Rahmen. In Neuenstadt soll es in diesem Jahr neben bekannten Liedern zum Mitsingen und einer kleinen Ansprache auch einen Zeitzeugenbericht vom Tag des Mauerfalls geben.

"Zeichen der Einheit und Dankbarkeit setzen"

Im vergangenen Jahr, so Dehn, seien der Einladung nach Neuenstadt rund 200 Menschen gefolgt. Auch in diesem Jahr hofft er auf viele Hobbysängerinnen und -sänger, die mit einstimmen. Mit der Aktion "Deutschland singt und klingt" wollen die Macher nach eigenen Angaben ein "Zeichen der Einheit und Dankbarkeit setzen".

Und auch Dehn ist begeistert: "Das ist die Idee, dass Menschen zu diesem Tag der Deutschen Einheit etwas gemeinsam machen und spüren, wir leben hier zusammen in Deutschland und wir haben zusammen Werte hier in Deutschland", sagte er dem SWR Studio Heilbronn.

[…] Sich in Freiheit einfach auf den Marktplatz stellen und miteinander singen zu können und niemand verwehrt uns das. Und das leibhaftig zu spüren.