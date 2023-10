Am 3. Oktober 1990 wurde aus dem jahrzehntelang geteilten Deutschland wieder ein vereintes Land. Viele Menschen aus der Region verbinden mit dem Ereignis jede Menge Erinnerungen.

Der heute als "Tag der Deutschen Einheit" bekannte 3. Oktober 1990 ging nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und der Welt in die Geschichtsbücher ein und ist seitdem ein nationaler Feiertag. Viele Menschen aus der Region Heilbronn-Franken haben das Ereignis gemeinsam mit ihrer Familie vor dem Fernseher verfolgt.

Einige "Ostdeutsche" leben heute in Bad Rappenau und erinnern sich

Kein ganzes Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer feierten hunderttausende Menschen in Ost- und Westdeutschland den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland. Seit 33 Jahren sind Ost- und Westdeutschland wieder vereint.

Eine ganze Generation ist seitdem aufgewachsen, die keine Erinnerungen mehr an die Teilung hat. Doch die Bad Rappenauerin Jana Wegener erinnert sich noch genau an diesen Tag, sie war damals elf Jahre alt und lebte im Osten mit ihren Eltern. An dem Tag ist ihre Mutter in den Westen gefahren, erzählt Jana Wegener und sie war ganz gespannt, was ihre Mutter neben dem Begrüßungsgeld noch von dort mitbringen würde.

War ein schönes Ereignis, kriegt man Gänsehaut, wenn man die Bilder heute wieder sieht.

Wolfgang Rautenberger, der ebenfalls aus den "neuen Bundesländern" stammt, erinnert sich an einen Gänsehautmoment. Seine Verwandtschaft komme aus dem Osten, erzählt er. "Und dann war das schon spannend rüber zu fahren, wenn nichts mehr da ist und man ohne Kontrolle drüber kommt."

Ein aufregendes Ereignis

Für die meisten war die Wiedervereinigung ein unvergessliches Erlebnis. Die Leute hatten wieder alle Freiheiten, das war ein aufregendes Gefühl und viele sind der Meinung, dass dieses Ereignis alle stärkt und sie gerne an diesen Tag zurück denken.