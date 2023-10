per Mail teilen

Der ökumenische Arbeitskreis Armenbegräbnis hat am Dienstag auf dem Hauptfriedhof in Heilbronn eine Gedenkfeier für einsam oder mittellos verstorbene Menschen veranstaltet.

In Heilbronn werden Menschen, die keine Angehörigen haben, obdachlos oder arm verstorben sind, seit vielen Jahren mit einer kleinen Feier verabschiedet und gewürdigt. Dafür sorgt unter anderem der Arbeitskreis Armenbegräbnis, der 2008 von der Mitternachtsmission und der katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus gegründet wurde. Mit dabei waren am Dienstag auf dem Hauptfriedhof in Heilbronn unter anderem verschiedene soziale Einrichtungen, Behörden und die Kirchen.

Gedenkfeier am Tag der Armut

Die Abschiedsfeier fand bewusst am "Tag der Armut" statt. Damit wollte der Arbeitskreis der vielen Menschen gedenken und dazu beitragen, dass die Würde der Verstorbenen über den Tod hinaus gewahrt wird, heißt es.