Kinderaktionen zum "Tag der Bibliotheken"

Zum deutschlandweiten "Tag der Bibliotheken" am kommenden Sonntag lädt die Stadtbibliothek Schwäbisch Hall am Freitag und Samstag zu Kinderaktionen ein. Für Kinder ab vier Jahren und für Kinder ab acht Jahren wird während der Öffnungszeit ein Quiz in zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten. Die Gewinner haben unter anderem Chancen auf Eintrittskarten für die Experimenta, das Freilandmuseum Wackershofen (Kreis Schwäbisch Hall) und den Wildtierpark Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), Gutscheine für Gerhards Marionettentheater und Kinderbücher. Zusätzlich werden in der Schwäbisch Haller Stadtbibliothek immer zur vollen Stunde die neuen Bibliotheksroboter vorgeführt. Den "Tag der Bibliotheken" gibt es seit 1995.