Tafelmobil ist in Planung

Die Tafel in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) will Ende des Monats mit einem Tafelmobil starten. Damit sollen auch weniger mobile Bedürftige in entfernteren Ortschaften erreicht und mit den günstigen Waren der Tafel versorgt werden. Die Idee dazu hatte die Leiterin der Tafel in Crailsheim, Karin Coffey. Das Tafelmobil sei vergleichbar mit einem Bäcker- oder Eierwagen, der eigentlich durch die Ortschaften fährt. Mit einer Glocke werde gebimmelt und dann werde aus diesem Wagen heraus Waren verkauft. Es werden Ortschaften wie Kirchberg, Gaggstatt oder Langenburg angefahren, so Coffey.