Heilbronner Tafelmobil: Hohe Nachfrage durch Inflation und Zuwanderung

Wie ein mobiler Wochenmarktladen fährt das Tafelmobil der Tafeln im Heilbronner Land durch kleinere Städte. Der Andrang ist derzeit sehr groß.

Das Tafelmobil der Tafeln im Heilbronner Land verzeichnet momentan eine erhöhte Nachfrage. In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) kommen derzeit vor allem Ukrainerinnen.

Das Mobil gleicht einen Wochenmarktladen, der auf vier Rädern in der Region Heilbronn-Franken unterwegs ist. Er steuert viele kleinere Städte an, um die Bedürftigen vor Ort zu erreichen. Momentan ist die Nachfrage nach dem Tafelmobil sehr hoch. Täglich kommen neue Anfragen von Bedürftigen. Auch fünf weitere Gemeinden haben das Tafelmobil angefragt. Die hohe Nachfrage sei aber kaum zu stemmen, so Marco Schönberger von den Tafeln Heilbronner Land.

Viele Geflüchtete sind auf Tafelmobil angewiesen

Momentan kämen vor allem Ukrainerinnen, die auf die günstigen Lebensmittel angewiesen sind. Beim Halt des Tafelmobils in Lauffen am Neckar erzählt eine Ukrainerin, dass sie zusammen mit ihren zwei Kindern aus ihrer Heimatstadt Donezk geflüchtet und nun auf das Tafelmobil angewiesen sei. Der Tafelladen in Heilbronn sei für die Bedürftigen vor Ort nur schwer zu erreichen.

Nicht nur Geflüchtete kommen zum Tafelmobil, sondern auch Menschen, die eigentlich in Vollzeit arbeiten, aber denen das Geld trotzdem nicht zum Leben ausreiche.

"Man merkt, dass immer mehr Leute anrufen, die bedürftig sind aufgrund dessen, dass das Geld nicht mehr reicht. Also Leute, die auch in Arbeit und Brot sind, aber leider zu wenig verdienen, um sich einen ganz normalen Einkauf leisten zu können."

Lebensmittel werden teilweise knapp

Jeden Freitag würden derzeit im Schnitt 40 bis 50 Personen das Tafelmobil in Lauffen am Neckar in Anspruch nehmen. Man bekomme dort einen Wocheneinkauf für ungefähr zehn bis 15 Euro. Oft sei es aber schwer, für alle Haltestellen noch genügend Lebensmittel vorrätig zu haben, da an einem Tag mehrere Stationen angefahren werden.

Nach Lauffen geht es freitags weiter nach Brackenheim und Güglingen (beide Kreis Heilbronn). Die Waren kommen von Supermärkten und oft auch von Landwirten, die etwas abzugeben haben und spenden möchten. Grundnahrungsmittel müssen momentan rationiert abgegeben werden.

Das Tafelmobil macht freitags Halt in Lauffen am Neckar. SWR

Ehrenamtliche Helfer stemmen das Geschäft

Beim Tafelmobil arbeiten die Helferinnen und Helfer ehrenamtlich. Hans-Peter Schwarz ist der ehrenamtliche Fahrer des Tafelmobils. Er ist über 80 Jahre alt und oft von morgens bis abends mit dem Mobil unterwegs.

"Ich bin der Älteste in der Runde. Ich bin schon über 80, aber es macht Spaß, wenn man etwas Gutes tun kann. Die Leute, die aus der Ukraine kommen, sind sehr dankbar und wir haben da schon viele Schicksale erlebt und denen zu helfen macht auch Freude."

Neue Haltestelle seit März in Neuenstadt am Kocher

Auch die neue Haltestelle in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) werde sehr gut angenommen, so Marco Schönberger. Dort kämen momentan auch meistens 40 bis 50 Personen. Dort stationiert das Tafelmobil immer donnerstags von 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr in der Lindenstraße 6.

Haltestellen in der Region Heilbronn-Franken

Das Tafelmobil macht jeden Freitag von 9:15 Uhr bis 10:30 Uhr Halt in Lauffen am Neckar in der Bismarckstraße bei der katholischen Kirche am Paulus Zentrum. Dort kann auch ein Tafelausweis ausgestellt werden, den man benötigt, um bei den Tafeln einkaufen zu können. Dafür sind Gehaltsnachweise notwendig. Weitere Haltestellen können auf der Website der Diakonie Heilbronn entnommen werden.