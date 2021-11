per Mail teilen

In Künzelsau startet kommende Woche wieder die Aktion "Eins mehr". Das heißt, beim Einkaufen etwas mehr in den Einkaufswagen legen und es an die Tafel Künzelsau spenden. Und das ist nötiger denn je, durch die Corona-Pandemie. Die Tafel hat wieder mehr Kunden, auch solche, die lange nicht mehr da waren. SWR Moderator Mathias Grimm hat mit der Leiterin der Künzelsauer Tafel, Anke Braun, gesprochen.