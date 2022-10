per Mail teilen

Deutschlandweit gibt es am Mitttwoch Aktionen zur Rettung der Sprach-Kitas. Diese Kitas kümmern sich besonders darum, Kinder schon möglichst früh sprachlich zu fördern. Wichtig ist das vor allem, wenn deutsch nicht die Muttersprache ist. Seit 2016 werden die Sprach-Kitas und damit die Arbeit von rund 7.000 Fachkräften vom Bund mit einem Förderprogramm unterstützt. Doch dieses Programm könnte zum Jahresende auslaufen. So auch in der Heilbronner Sprach-Kita „Kinderhaus Südstadthöfe“.