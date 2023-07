"Schulmedientage": Großes Interesse an regionaler Berichterstattung

SWR zu Gast am Hartmanni-Gymnasium in Eppingen

Mitarbeitende des Studios Heilbronn waren am Montag im Rahmen der SWR-Schulmedientage am Hartmanni-Gymnasium in Eppingen. Schwerpunkt war auch die regionale Berichterstattung.

Am Montag war das SWR Studio Heilbronn im Rahmen der Schulmedientage am Hartmanni-Gymnasium in Eppingen (Kreis Heilbronn). Ziel der Aktion ist es früh Berührungspunkte mit Medien, aber vor allem auch den Medienschaffenden zu schaffen und zu zeigen, wie regionale Themen erörtert, recherchiert und schließlich auch im Radio präsentiert werden. Jugendliche können sich selbst ausprobieren Mitten auf dem Schulhof des Hartmanni-Gymnasiums in Eppingen parkte der Übertragungswagen des SWR-Studios Heilbronn. Dort konnten die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse live die regionalen Nachrichten aus dem Studio Heilbronn mit hören. Danach durften die Jugendlichen selbst einmal an das Mikrofon und Nachrichten sprechen. Einige der Achtklässler standen für eine Umfrage zu ihrem Interesse an regionaler Berichterstattung vor der Kamera. Die Medienprofis erklärten, wie sie bei ihrer täglichen Arbeit vorgehen, was sie bei der Berichterstattung beachten und welche Art von Fragen sie stellen müssen. Interesse an regionalen Themen groß In dem mehrstündigen Workshop ging es um Themen wie "Fake News entlarven" und "Nachrichten schreiben", aber auch um die Relevanz regionaler Berichterstattung. Die Profis beantworteten Fragen wie: Woher kommen die Themen? Wie entstehen daraus Nachrichten? Und wo werden die Themen im SWR-Programm platziert? Eine Umfrage in der Klasse ergab, dass viele der Schülerinnen und Schüler Informationen zu regionalen Ereignissen wichtig finden. "Es gab ja letztens auch so einen Brand. Das interessiert mich dann schon sehr. Meistens schaue ich dann was im Fernsehen in den Nachrichten läuft oder in der Zeitung."