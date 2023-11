ARD Jugendmedientag: Wie verändert KI das Leben?

KI verändert die Lebenswelt von Jugendlichen massiv: Schulaufgaben mit ChatGPT lösen oder Fakenews auf Instagram entlarven. Der ARD Medientag geht auf die neuen Trends ein.

Der diesjährige ARD Jugendmedientag findet unter dem Motto "Alles KI?" statt. Denn die Medienwelt verändert sich immer schneller und auch Fakenews verbreiten sich dank künstlicher Intelligenz noch leichter. Dazu lädt der SWR erstmalig in diesem Jahr an allen Standorten Schulklassen ein. In Stuttgart wird zudem live aus dem "Studio KI" gestreamt.

KI macht Schule

Ein Programmpunkt wird auch die Einbindung von KI an Schulen sein. Marius Süßmilch vom Workshop-Anbieter "KI macht Schule" ist im "Studio KI" zu Gast. In einem Film zeigt der SWR, um was es in den Workshops geht und was Schülerinnen und Schüler dort erwartet.

Angebote an den SWR Standorten

Vor Ort öffnen die Regionalstudios ihre Türen für Schulklassen. In Heilbronn sind zum Beispiel Klassen aus Neuenstadt und Möckmühl (beide Kreis Heilbronn) zu Gast. Bei SWR-Reporterin Catharin Freudenberger lernen die Kinder, wie Nachrichten entstehen.

Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler begreifen - das ist ein Handwerk. Wir haben viel Verantwortung - aber es macht auch richtig viel Spaß.

Schülerinnen und Schüler haben im SWR-Studio Heilbronn etwa selbst am Mikrofon Nachrichten gelesen. Außerdem wurden sie Teil einer Video-Umfrage und bekamen erklärt, wie Journalisten fragen und was zu beachten ist. Im Fokus war auch das Thema "Fake News": Viele der Schülerinnen und Schüler seien schon mehrmals mit falschen Nachrichten in Berührung gekommen, erzählten sie. Im Gespräch bekamen sie Tipps, wie man diese entlarvt.

Hier sehen die Schülerinnen und Schüler, wie ein Fernsehbeitrag entsteht. SWR Anouk Krafft

In Baden-Baden zeigen sich das Innovationslabor Studio X, das Audio-Nachrichtenzentrum und SWR3. In Mainz gibt es Stationen bei den multimedialen Nachrichten und bei SWR1. Darüber hinaus gibt es Workshops beim Tigerentenclub, bei SWR4 oder eine Korrespondentenschalte. Mehr zu Besucherführungen erfahren Sie hier.