Susanne Bay (Grüne) wird aus Heilbronner Gemeinderat verabschiedet

Die künftige Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne) wird am Donnerstagnachmittag aus dem Heilbronner Gemeinderat verabschiedet. Zum 1. Februar tritt sie die Nachfolge von Wolfgang Reimer (Grüne) an, der in den Ruhestand geht. Von der Stadträtin zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im baden-württembergischen Landtag - so die bisherige Karriere der 57-jährigen Heilbronnerin. Bei der Landtagswahl im März vergangenen Jahres hatte sie sich klar gegen Innenminister Thomas Strobl von der CDU durchgesetzt. Bay galt auch als mögliche Kandidatin für den Posten der Heilbronner Oberbürgermeisterin, bis sie sich Ende September einer Mehrheit im Gemeinderat anschloss, die Amtsinhaber Harry Mergel (SPD) unterstützt.