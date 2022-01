Mehrere Corona-Fälle bei den Handballerinnen der Sport-Union Neckarsulm

per Mail teilen

In den Reihen der Sport-Union Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind mehrere Handball-Spielerinnen positiv auf Corona getestet worden. Die nächsten beiden Bundesligaspiele mussten abgesagt werden.

Bei einigen Spielerinnen der Sport-Union Neckarsulm (SUN) waren am Wochenende Corona-Schnelltests positiv, weswegen die geplante Sonntagspartie gegen Halle-Neustadt abgesagt werden musste. Nun bestätigten auch die Laborergebnisse mehrere positive Corona-Fälle in den Reihen der Neckarsulmer Bundesliga-Frauen. Das teilte der Verein am Dienstagnachmittag mit.

Über die Hälfte aktuell nicht spielfähig

Weniger als die Hälfte des Kaders sei aktuell einsatzfähig, bestätigt Pressesprecher Sascha Göttler dem SWR Studio Heilbronn.

"Betrachten wir alle Ausfälle, das heißt die Corona-positiven Personen und die verletzten Spielerinnen, dann sind aktuell weniger als 50 Prozent unseres Kaders spielfähig."

Zwei Bundesliga-Spiele abgesagt

Sowohl die für Samstag geplante Partie in Oldenburg als auch das Heimspiel kommenden Mittwoch gegen den BSV Sachsen Zwickau wurden bereits abgesagt. Noch seien keine Nachholtermine für die Spiele gesetzt worden, hieß es.

imago images Imago Images

Handballerinnen in Quarantäne

Alle positiv getesteten Spielerinnen sind derzeit in Quarantäne. Ob es sich bei deren Corona-Infektion um die Omikron-Variante handelt, ist bislang unklar. Ebenso, wo sich die Spielerinnen angesteckt haben.